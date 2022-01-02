28 июня 2021 года Зеленский подписал закон о "налоге на Google".

С января 2022 года реклама на Facebook в Украине будет облагаться налогом на добавленную стоимость (НДС).

Согласно налоговому законодательству, подорожание стоимости рекламы в Facebook составит 20%. Об этом сообщил справочный центр Meta (Facebook) для бизнеса.

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Изменения в цене на рекламу будет касаться всех, у кого в адресе компании или личном адресе указана Украина, но которые не подтвердили, что они зарегистрированы как юридическое лицо или как частный предприниматель, и не добавили в рекламный аккаунт Facebook номер плательщика НДС.

Закон о "налоге на Google":

28 июня 2021 года президент Владимир Зеленский подписал изменения в Налоговый кодекс, согласно которым крупные иностранные IT-компании будут обязаны уплачивать налог на добавленную стоимость от своих доходов в Украине.

Регистрироваться в Украине в качестве плательщиков НДС будут иностранные компании, "поставляющие украинцам электронные услуги" общей суммой более 1 миллиона гривень в год.

Речь идет о таких компаниях, как Google, Facebook, TikTok, YouTube, Apple, Microsoft. Именно они после вступления закона в силу будут платить налог на добавленную стоимость в размере 20% в иностранной валюте.

Кто освобождается от уплаты налогов:

От уплаты НДС освобождаются операции по поставке услуг по дистанционному обучению через Интернет, если эта сеть используется исключительно как средство коммуникации между преподавателем и слушателем.

Также от налога на добавленную стоимость освобождены операции по поставке образовательных услуг путем доступа к публичным образовательным, научным и информационным ресурсам в сети Интернет из отраслей знаний и специальностей, по которым осуществляется подготовка соискателей высшего образования, если их проведение и предоставление не требует участия человека.

С 1 января 2022 года отменяется НДС при оплате украинскими компаниями услуг по производству или распространению рекламы за рубежом.