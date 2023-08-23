На фото показаны кабели в 5 цветах. Вероятно, в таких расцветках выйдут и смартфоны.

Как известно, серия iPhone 15 откажется от разъема Lightning в пользу USB-C. Оказывается, смартфоны будут отличаться от предшественников не только разъемом, но и комплектными проводами для зарядки. Они станут ярче и прочнее.

Сразу несколько источников опубликовали фотографии зарядніх кабелей, которые, как сообщаетсяя, станут частью комплекта для смартфонов серии iPhone 15. И там сразу несколько нововведений:

Они плетеные;

Они будут в разных цветах;

Они с Type-C с обеих сторон;

Они длиннее нынешних в 1.5 раза, то есть теперь по полтора метра каждый.

Судя по всему, Apple будет класть в коробки USB-C такой же расцветки, что и смартфон.

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Плетеные кабели – вещь далеко не новая для Apple. Например, такими кабелями питания комплектуются HomePod и Apple Magic Mouse.

Замена Lightning на USB-C станет одним из ключевых нововведений новых айфонов. Вместе с тем должна увеличиться мощность зарядки (до 35 Вт). Для сравнения, у iPhone 14 Pro скорость зарядки ограничена 27 Вт, у более дешевых iPhone 14 – до 20 Вт.

Также есть информация, что Apple ограничит скорость работы "неродных" зарядок USB-C в iPhone 15. Впрочем, в ЕС уже пригрозила компании запретом на продажу смартфонов в Европе за реализацию подобной идеи.

Уже подтверждено, что Apple представит линейку iPhone 15 и другие "яблочные" гаджеты 12 или 13 сентября. А в продажу они поступят 22 числа.

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