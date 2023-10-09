Windows 11 остается непопулярной даже спустя два года после релиза. А меж тем уже в следующем году выходит новая "винда".

На днях Windows 11 исполнилось два года, однако за это время "одинадцатке" так и не удалось стать новым стандартом для ПК-индустрии. Аналитики из Lansweeper провели исследование среди 33 миллионов компьютеров и 60 тыс организаций по всему миру и выяснили, что Windows 11 установлена лишь на 8,35% девайсов.

Это мизерный скачок по сравнению с сентябрем 2022 года, когда актуальная операционка Microsoft была установлена на 5,74 процента ПК. Наиболее распространена Windows 10 – ее используют на более чем 80% компьютеров.

Эксперты уверены, что главной причиной медленного роста популярности "одинадцатки" стали завышенные системные требования. Как минимум, в корпоративном секторе далеко не все компьютеры (около 67,5%) оснащены подходящими характеристиками для апгрейда на новейшую ОС от Microsoft.

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Все дело в трех компонентах: процессор, оперативная память и модуль TPM. Таким образом компьютеры 2020 года и ранее оказались несовместимыми с новой ОС.

В отчете говориться, что многие компании, возможно, были бы и рады перевести свои ПК на Windows 11, однако для этого нужно составить подробный план миграции, на что у представителей бизнеса и государственных организаций часто нет времени.

Microsoft выпустит облегченную версию Windows 12

Недавно в сети появилась информация, что, помимо обычной версии Windows 12, будет выпущена и "облегченная" версия, предназначенная для устройств со слабым "железом". Она станет своеобразным ответом Chrome OS.

Также, если верить свежей информации, Microsoft планирует перейти на подписочную систему распространения своих ОС с выходом Windows 12. Предполагается, что работать это будет по аналогии со Spotify и Netflix.

Релиз Windows 12 ожидается осенью 2024 года. Microsoft уже показала прототип нового интерфейса "Next Valley" – в плане дизайна она будет больше похожа на MacOS.

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