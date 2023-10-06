На данный момент софтверный гигант предлагает бессрочные лицензии для использования своих ОС.

Если верить свежей информации, Microsoft планирует перейти на подписочную систему распространения своих операционных систем с выходом Windows 12. Предполагается, что работать это будет по аналогии со Spotify и Netflix.

Подобные слухи о подписке уже неоднократно звучали и ранее. Теперь же журналисты издания Neowin обнаружили косвенное подтверждение этому.

В последней сборке Windows 11 Canary, предназначенной для исправлений и тестирования новых фич, заметили строки кода, связанные с подпиской. Эти записи включают в себя упоминания о "типе подписки" и "статусе подписки".

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В самой корпорации пока никак не поднимали тему подписочной системы на Windows, но, к примеру, подобным образом распространяется офисный пакет Microsoft 365 в облаке через сервис Cloud PC.

Сегодня Microsoft предлагает бессрочные лицензии для использования своих ОС, однако с организациями могут заключаться договоры о предоставлении обновлений даже после завершения срока официальной поддержки с оплатой за год по количеству рабочих мест, что по сути является аналогом подписки.

А пока дата выпуска Windows 12 остается неизвестной (предположительно, осенью 2024 года), также никто не знает, сколько будет стоить подписка на эту ОС и появится ли она вообще.

Windows 12 – какой будет следующая версия винды

Есть информация, что помимо обычной версии Windows 12, будет выпущена и "облегченная" версия, предназначенная для устройств со слабым "железом". Она станет своеобразным ответом Chrome OS.

Что касается обычной версии, то она будет предназначена для мощных компьютеров и ноутбуков. Ранее были данные о том, что следующая ОС будет иметь более строгие системные требования. Так, для ее запуска потребуется как минимум 8 гигабайт оперативной памяти по сравнению с 4 ГБ в Windows 11.

Также есть данные, что акцент в Windows 12 будет сделан на искусственном интеллекте, а в плане дизайна она будет больше похожа на MacOS. Также Microsoft оптимизирует систему для ARM-процессоров.

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