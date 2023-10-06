Теперь переустанавливать и обновлять ОС будет чуть веселее.

Microsoft сделала процесс установки и обновлений Windows 11 менее скучным. Теперь в процессе предлагается сыграть в игрушку про серфера.

Игрушка называется Suft the waves. Это современная версия SkiFree, которую корпорация выпустила более 30 лет назад. Теоретически игра бесконечная – она заканчивается, только если столкнуться с чем-нибудь.

The Verge отмечает, что установщик предлагает поиграть в случае установки крупных обновлений или восстановления настроек из резервной копии – обычно этот процесс занимает до получаса. Доступна ли опция во время менее затратных процессов, пока неизвестно.

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Такая фишка, кстати, есть и в браузере Edge. Обычно она появляется, когда нет интернета, но можно запустить и самому. Для этого нужно ввести в адресную строку Edge://surf и нажать Enter.

А меж тем Windows 11 никак не может добиться всеобщей народной любви, даже несмотря на то, что "десятка" больше не будет получать новых функций. По состоянию на октябрь 2023 и ровно два года со своего запуска W11 установлена только на 23% компьютерах.

На сегодня Windows 11 является 2-й по популярности операционной системой от Microsoft. Наиболее распространена Windows 10 – ее используют на более чем 71% компьютеров.

Как сообщал УНИАН, уже в следующем году состоится выход Windows 12. Помимо обычной версии, будет выпущена и облегченная версия, предназначенная для устройств со слабым "железом". Поэтому можно ожидать, что следующая версия Windows запустится у всех.

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