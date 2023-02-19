Ранее это можно было сделать только из "Диспетчера задач".

Пользователи Windows уже давно привыкли, что зависшие приложения нужно закрывать через "Диспетчер задач". Но с грядущим обновлением одинадцатки "убить" зависший процесс стало намного проще.

Пользователи заметили, что в одной из тестовых сборок Windows 11 для разработчиков (версия 25300) Microsoft добавила новую опцию, позволяющую мгновенно завершать процессы без необходимости открывать "Диспетчер задач".

Фишку добавили в контекстное меню, которое вызывается правой кнопкой мыши по иконке на панели задач. К слову, в macOS это реализовано похожим образом уже давно.

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Функция должна появиться в стабильной версии Windows 11 после тестирования и "отлова" багов. Предположительно, это случится до конца лета.

Вышла Windows 11 для слабых компьютеров и ноутбуков

Ранее УНИАН рассказывал о способе установить Windows 11 на старое устройство, которое не соответствует минимальным системным требованиям. Речь идет об облегченной версии ОС под названием Tiny11, которая почти не расходует оперативную память и занимает вдвое меньше места на диске, чем обычно.

Известно, что за основу взят дистрибутив Windows 11 Pro 22H2 образца сентября 2022 года, а для установки этой версии требуется лишь 2 ГБ оперативной памяти и 8 ГБ на диске. Скачать Tiny11 можно тут.

К слову, ранее в сети появился график обновлений Windows 11 на весь 2023. Если раньше основные нововведения внедрялись в ОС один или два раза в год, то теперь пользователи будут регулярно получать новые функции каждые несколько месяцев.

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