На самом деле компания только отключит упрощенный веб-интерфейс почтового сервиса в пользу более современного и функционального.

Google в сентябре 2023 года оповестила пользователей, что в феврале 2024-го отключит упрощенный веб-интерфейс Gmail в пользу более современного и функционального. Теперь компания решила напомнить об этом, но в соцсети Twitter (X) начал "вируситься" отредактированный скриншот письма, в котором Google якобы говорит о планах закрыть Gmail полностью.

"Мы обращаемся к вам, чтобы поделиться важными новостями о Gmail. После долгих лет, в течение которых мы объединяли миллионы людей по всему миру, обеспечивали свободное общение и создавали бесчисленные связи, путешествие Gmail подходит к концу", – говорится в фейковом сообщении.

Конечно, это неправда. Google даже пришлось опровергнуть закрытие Gmail через отдельный пост в Twitter (X).

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Здесь против Google сыграла ее репутация как компании, которая регулярно закрывает свои популярные продукты. Так, если вы зайдете на портал Killed By Google, то увидите длинный список из почти 300 сервисов, которые компания уже закрыла, и еще несколько, которые будут (или были) закрыты в этом году.

В Google объяснили, что в HTML-версии отсутствует ряд актуальных функций: это и проверка орфографии, и поисковые фильтры, и сочетания клавиш, а также расширенное форматирование. Но она была полезна в тех случаях, кода пользователь находился в зоне с низким уровнем подключения или, чтобы просмотреть электронную почту без лишних анимаций и деталей.

На официальной странице поддержки Google рекомендуется использовать последнюю версию Gmail в вашем браузере. Если браузер поддерживает это, Gmail автоматически открывается в последней версии, предоставляя полный доступ к функционалу и обеспечивая последние обновления безопасности.

Напомним, этим летом в Chrome исчезнет возможность блокировать рекламу – это коснется и других веб-браузеров на движке Chromium. И, судя по всему, единственной альтернативой будет переход на Firefox, где расширения-блокировщики работают в штатном режиме.

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