Проблемы со связью у "Киевстар" наблюдаются в разных регионах Украины.

В четверг утром, 19 сентября, абоненты крупнейшего украинского мобильного оператора "Киевстар" стали массово жаловаться на проблемы с мобильной связью. Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют комментарии пользователей под постом "Киевстар" на странице в Facebook.

Так, в комментариях к последней публикации компании украинцы жаловались на проблемы со связью в ряде регионов. В частности, проблемы наблюдаются в Днепропетровской области, Харьковской, Кировоградской, Сумской, Черкассах, Сумах, Чернигове, Запорожье и т.д.

В комментарии УНИАН мобильный оператор "Киевстар" подтвердил, что 19 сентября в работе некоторых сервисов сети "Киевстар" произошел технический сбой.

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По словам компании, специалисты "Киевстар" локализовали проблему и оперативно приступили к устранению последствий. Работы по восстановлению работоспособности сети продолжаются.

"В работе услуг голосовой связи и интернета в восточных и северных регионах Украины все еще могут возникать некоторые сложности, однако в течение 30 мин. они будут устранены", - сказали в компании.

Сбои в работе "Киевстар"

12 декабря 2023 года в работе украинского оператора "Киевстар" произошел мощный сбой. В "Киевстар" объяснили, что сеть тогда подверглась мощной хакерской атаке. Из-за масштабной атаки хакеров у украинцев пропали все услуги - интернет, мобильная связь и тому подобное. Это стало чрезвычайной проблемой, ведь некоторые пользовались услугами "Киевстар" не только на телефоне, но имели его домашний интернет.

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