Проверка сервиса была начата еще в сентябре 2023 года, но об этом стало известно только сейчас.

Канада проводит проверку сервиса для создания и просмотра коротких видео TikTok, принадлежащего Китаю, из-за угрозы национальной безопасности. Об этом сообщает The Guargian.

Издание отмечает, что проверка была начата еще в сентябре 2023 года, но об этом стало известно только сейчас.

"Правительство никогда не колебалось с принятием мер, когда это необходимо, если выясняется, что данное дело наносит ущерб национальной безопасности Канады", - заявил министр промышленности страны Франсуа-Филипп Шампань.

Он также добавил, что сейчас правительство не может давать дальнейшие комментарии из-за положения Investment Canada Act о конфиденциальности, но "когда мы завершим это - мы сообщим канадцам о любых действиях, которые мы решим предпринять по этой конкретной теме".

СМИ обращает внимание, что проверка TikTok в Канаде не связана с предложенным в США законопроектом, который заставит китайских владельцев продать или запретить сервис в Соединенных Штатах. Также сообщалось, что в феврале 2023 года Оттава запретила TikTok на мобильных устройствах федерального правительства.

Возможный запрет TikTok в США

На этой неделе Палата представителей США приняла законопроект, который может запретить TikTok. Согласно документу, компании ByteDance, владеющей сервисом, предоставляется около пяти месяцев на его продажу.

В противном случае магазины приложений должны будут убрать TikTok у себя из загрузок. Между тем пользователи, у кого установлено приложение, смогут продолжать использовать его, но оно не будет обновляться.

Позже стало известно, что экс-министр финансов США Стивен Мнучин собирает группу инвесторов для приобретения сервиса TikTok. В то же время остается непонятным, позволит ли правительство Китая ByteDance продать сервис покупателю из США.

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