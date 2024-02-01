Команда мессенджера переработала раздел "Избранное", который заменит вам заметки.

Функция "Избранное" – одна из самых незаметных, но важных в Telegram. В первом в 2024 году крупном обновлении разработчики мессенджера заметно прокачали ее.

Теперь в этом чате с самим собой сообщения сортируются по источникам: если нажать на заголовок "Избранное", появится список каналов, из которых вы их сохранили. Любой из чатов можно закрепить в начале перечня.

Кроме того, к сообщениям в "Избранном" теперь можно добавлять теги: по нажатию на конкретный тег показываются сообщения, отмеченные определенным эмодзи. Также к каждому эмодзи можно оставить короткий поясняющий текст. Он будет индексироваться телеграмом и виден при просмотре.

Видео дня

А у подписчиков Premium в новом обновление появилась возможность просматривать и выкладывать "Истории" более высоком качестве. Можно будет принудительно снизить качество, если интернет медленный или если нужно сэкономить трафик.

В списке нововведений значатся и функции, которые были добавлены в минорных апдейтах Telegram в течение января. Среди них – одноразовые голосовые и видеосообщения, возможность поставить запись аудио на паузу, а затем возобновить. Еще можно закрыть свою личку для всех кроме контактов и других обладателей Premium.

Обновленный Telegram уже доступен для установки. Чтобы нововведения заработали на смартфоне, нужно обновить мобильное приложение в Google Play и App Store.

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