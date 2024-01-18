А еще с последним апдейтом стало видно, когда было прочитано сообщение в личке.

Telegram обновился второй раз за неделю: ранее апдейт принес в популярный мессенджер одноразовые голосовые и видеосообщения, а теперь представили новые функции для подписчиков Premium.

К примеру, в Telegram теперь можно закрыть свою личку для всех кроме контактов и других обладателей Premium, но и сама функция доступна только платным подписчикам. Чтобы настроить прием сообщений, зайдите в раздел "Конфиденциальность" и выберите "Сообщения".

Видео дня

Кроме того, с последним апдейтом в мессенджере можно скрывать свой онлайн, но при этом видеть его у других – работает это тоже только для Premium-пользователей. Раньше если вы скрывали дату своего последнего посещения ото всех, то сами теряли возможность просматривать онлайн у других.

Есть и бесплатная новая фишка для всех пользователей Telegram – теперь видно, когда было прочитано конкретное сообщение в личном чате: чтобы посмотреть, просто задержите палец на "облаке" с текстом.

Telegram 10.6.1 уже доступен для установки. Чтобы нововведения заработали на смартфоне, нужно обновить мобильное приложение в Google Play и App Store.

До этого в Telegram появился популярный инструмент изменения голоса Voicemod. Теперь пользователи мессенджера будут иметь возможность менять голос во время звонков.

А в мессенджере-конкуренте WhatsApp добавили возможность скрыть свой IP-адрес во время звонков, исчезающие фото и видео и полезную функцию для любителей голосовых сообщений.

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