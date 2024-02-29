Никакое дополнительное оборудование при этом ему не требуется.

Starlink, проект компании Маска SpaceX, который с помощью спутников предоставляет доступ к интернету, сообщил о важном достижении. Теперь он работает на обычных смартфонах, без необходимости докупать специальное оборудование.

"Это сообщение отправлено через спутник SpaceX Direct to Cell", – написала SpaceX в Twitter (X). Для этого использовался стандартный смартфон, только подключен он был не к сети наземного мобоператора, а спутнику Starlink.

Фундамент для этого достижения был заложен в конце 2023 года, когда SpaceX получила лицензию на тестирование связи Starlink со смартфонами. А в январе 2024 компания вывела на орбиту спутники Starlink, среди которых были аппараты с поддержкой технологии Direct to Cell (DTC).

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Она позволяет телефонам выходить в интернет, получать текстовые сообщения и голосовые вызовы в любом месте, даже там, где не ловит связь. Никакое дополнительное оборудование при этом ему не требуется.

Но прежде чем SpaceX сможет сделать услугу доступной для всех пользователей, компания сначала должна получить разрешение от Федеральной комиссии связи США. На первом этапе это будет только обмен SMS, а в следующем году добавится поддержка голосового спутникового общения.

Ранее Маск показал, на что способны человекоподобные роботы Tesla. Если еще пару лет назад андроид не мог передвигаться и взаимодействовать без участия человека, то теперь он ощутимо умнее и проворнее – его научили самостоятельно сортировать предметы и даже заниматься йогой.

В то же время соцсеть X (бывший Twitter), которую Маск купил осенью 2022 года, может обанкротиться в 2024 году, следует из прогноза Financial Times. Упоминается, что из-за антисемитских скандалов и разжигания ненависти и дезинформации ряд компаний прекратили покупать рекламу на платформе.

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