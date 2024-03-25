До этого устройством с самым ярким экраном считался Honor Magic 6 Pro с дисплеем на 5000 нит.

Уровень яркости экрана для многих является одним из определяющих факторов при выборе смартфона. Именно с ним пользователи взаимодействуют большую часть времен.

Компания Realme поделилась характеристиками экрана нового смартфона realme GT Neo6 SE, который поступит в продажу в самое ближайшее время. Яркость достигает у него 6000 нит – это будет рекорд на рынке смартфонов. К примеру, у iPhone 15 Pro Max этот показатель составляет 2000 нит, пишет Gizchina.

Помимо рекордной яркости, срок службы такого дисплея будет более чем в 2 раза превышает аналогичный показатель в отрасли, говорят в Realme. Также экран оснастят ИИ-технологиями, которые будут мониторить усталость глаз пользователя и всячески подстраивать изображение для более комфортного просмотра.

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По предварительным данным, Realme GT Neo6 SE получит OLED-панель 8T LTPO производства BOE с разрешением 1,5 и частотой обновления от 0,5 до 120 Гц. Также телефон одним из первых получит свежий процессор Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3, а стоить он будет в районе $400.

В будущем все мобильные смартфоны серии Realme GT будут оснащены такими экранами. И первой моделью станет Realme GT Neo6 SE, который выпустят уже в апреле.

Ранее УНИАН рассказывал, что смартфон от Realme является рекордсменом по скорости зарядки. Realme GT 5, вышедший в сентябре 2023 года, оснащен 240-ваттной зарядкой – это позволяет телефону полностью зарядить аккумулятор за 10 минут.

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