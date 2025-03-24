Эти смартфоны Xiaomi первыми получат новую HyperOS: список моделей и свежие фишки

Следующую прошивку для смартфонов Xiaomi, скорее всего, выпустят не раньше апреля. Впрочем, информация о главных особенностях HyperOS 2.2 и список поддерживаемых телефонов уже попали в сеть.
Инсайдеры XiaomiTime рассказали, что свежее обновление привнесет оптимизированные анимацию и экран блокировки, улучшенную работу уведомлений, а также большой апдейт навигационной системы. Само собой, не обойдется без новых ИИ-функций.
Вот эти устройства должны получить обновление до HyperOS 2.2
- Xiaomi 15
- Xiaomi 15 Pro
- Xiaomi 15 Ultra
- Xiaomi 14
- Xiaomi 14 Pro
- Xiaomi 14 Ultra
- Redmi K70 Ultra
- Redmi K80
- Redmi K80 Pro
- Redmi Turbo 4
- Redmi K70 Pro
- Redmi K70
- Xiaomi Pad 7
- Xiaomi Pad 7 Pro
- Xiaomi MIX FOLD 4
- Xiaomi MIX FOLD 3
- Xiaomi MIX FLIP
Журналисты не раскрывают точных сроков выхода свежей HyperOS, но это вряд ли случится раньше апреля. При этом есть вероятность, что компания выпустит обновление только для китайских пользователей, чтобы избежать возможного конфликта с графиком релиза HyperOS 3.
Сообщается, что HyperOS 3 будет доступна для первых пользователей уже в июле. Почему так рано? Дело в том, что Android 16, на базе которой создадут прошивку от Xiaomi, выйдет в июне – в Google радикально изменили планы выпуска собственных ОС. Более ранний выпуск даст производителям время на подготовку прошивки для своих смартфонов на базе актуальной Android.
Ранее были названы 30 устройств Xiaomi, Redmi и Poco, которые в марте получат HyperOS 2.1. Новая прошивка не только исправит известные ошибки, но и привнесет в систему массу различных улучшений.