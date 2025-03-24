Эти смартфоны Xiaomi первыми получат новую HyperOS: список моделей и свежие фишки

В списке Xiaomi 15, Redmi K80, а также Xiaomi Pad 7.

Следующую прошивку для смартфонов Xiaomi, скорее всего, выпустят не раньше апреля. Впрочем, информация о главных особенностях HyperOS 2.2 и список поддерживаемых телефонов уже попали в сеть.

Инсайдеры XiaomiTime рассказали, что свежее обновление привнесет оптимизированные анимацию и экран блокировки, улучшенную работу уведомлений, а также большой апдейт навигационной системы. Само собой, не обойдется без новых ИИ-функций.

Вот эти устройства должны получить обновление до HyperOS 2.2

Xiaomi 15

Xiaomi 15 Pro

Xiaomi 15 Ultra

Xiaomi 14

Xiaomi 14 Pro

Xiaomi 14 Ultra

Redmi K70 Ultra

Redmi K80

Redmi K80 Pro

Redmi Turbo 4

Redmi K70 Pro

Redmi K70

Xiaomi Pad 7

Xiaomi Pad 7 Pro

Xiaomi MIX FOLD 4

Xiaomi MIX FOLD 3

Xiaomi MIX FLIP

Видео дня

Журналисты не раскрывают точных сроков выхода свежей HyperOS, но это вряд ли случится раньше апреля. При этом есть вероятность, что компания выпустит обновление только для китайских пользователей, чтобы избежать возможного конфликта с графиком релиза HyperOS 3.

Сообщается, что HyperOS 3 будет доступна для первых пользователей уже в июле. Почему так рано? Дело в том, что Android 16, на базе которой создадут прошивку от Xiaomi, выйдет в июне – в Google радикально изменили планы выпуска собственных ОС. Более ранний выпуск даст производителям время на подготовку прошивки для своих смартфонов на базе актуальной Android.

Ранее были названы 30 устройств Xiaomi, Redmi и Poco, которые в марте получат HyperOS 2.1. Новая прошивка не только исправит известные ошибки, но и привнесет в систему массу различных улучшений.

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