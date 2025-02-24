В Windows 11 изменится самая главная функция: как будет работать новое меню 'Пуск'

Так, вместо привычного статичного списка пользователи смогут включить автоматическую группировку приложений по категориям.

Microsoft представила масштабное обновление меню "Пуск" в Windows 11, которое обещает упростить навигацию и поиск приложений. Новая версия инструмента станет доступна всем пользователям в ближайшие два месяца.

Так, вместо привычного статичного списка пользователям будет предложена "умная" группировка программ по категориям или в алфавитном порядке. В первом случае создавать собственные папки нельзя: ОС сама распределяет софт по разделам.

Кроме этого, в боковой панели добавили уведомления, сообщения и список запущенных приложений с Android-смартфона.

Видео дня

Помимо обновленного "Пуска", в Windows 11 появилась полноценная панель обмена файлами, которая раньше была скрыта и требовала активации через стороннюю утилиту.

Теперь функция включена по умолчанию. Чтобы отправить файл, нужно зажать курсором файл → перетянуть его в верхнюю часть экрана → во всплывающем окне выбрать, куда отправить файл.

Пока новые функции есть только в инсайдерской сборке Windows 11 под номером 22635.4950. Релиз для всех пользователей ожидается в ближайшие два месяца.

Пользователи активно переходят на Windows 11 в преддверии скорой смерти "десятки". В январе 2025 года доля компьютеров с Windows 11 выросла до 36,65%. Это рекордное значение с момента релиза операционной системы осенью 2021 года.

Вас также могут заинтересовать новости: