Вражеские хакеры продолжают попытки атаковать украинские информационные ресурсы.

Украинские специалисты заметили распространение в сети нового вредоносного файла, который способен установить и запустить опасную программу.

Об этом сообщила Государственная служба специальной связи.

Так, правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA обнаружила файл "довідка.zip", который содержит файл контекстной справки "dovidka.chm".

Упомянутый CHM-файл содержит изображение-приманку "image.jpg" (справка о порядке действий во время артиллерийских обстрелов) и файл "file.htm" с вредоносным программным кодом. Его запуск приводит к установке и запуску на компьютере вредоносной программы MicroBackdoor.

"В случае обнаружения такого файла или других признаков компрометации по предоставленным индикаторам - изолировать компьютеры и сообщить CERT-UA с целью координации дальнейших мероприятий", - отметили в ведомстве.

Как сообщал УНИАН, киберполиция создала бот для сообщений об обнаруженных метках оккупантов. Также в боте граждане могут передавать информацию о перемещении врагов и их техники.

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