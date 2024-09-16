С начала 2024 года компания свернула поддержку обновлений для более 30 своих устройств.

В ассортименте Xiaomi и ее суббрендов очень много телефонов, причем каждый месяц появляются новые: например, буквально на днях представили бюджетник Redmi 14R. Из-за этого компания время от времени вынуждена прекращать цикл обновлений для устаревших устройств.

Портал GizChina собрал перечень устройств Xiaomi, которые по состоянию на сентябрь 2024 года находятся в списке EOS. То есть, они больше не получают никаких обновлений – ни MIUI, ни HyperOS, ни безопасности. Поэтому от их покупки сегодня лучше отказаться.

Xiaomi

Серии Mi 1 - Mi 10 . Сюда входят ранние модели, такие как Mi 1, Mi 2, Mi 3, Mi 4, и более продвинутые версии: Mi 9 Lite, Mi 9 SE, Mi 10 Lite и Mi 10 Pro. Эти телефоны, особенно Mi 10, были флагманскими моделями во время своего выпуска, но теперь достигли стадии EOS.

. Сюда входят ранние модели, такие как Mi 1, Mi 2, Mi 3, Mi 4, и более продвинутые версии: Mi 9 Lite, Mi 9 SE, Mi 10 Lite и Mi 10 Pro. Эти телефоны, особенно Mi 10, были флагманскими моделями во время своего выпуска, но теперь достигли стадии EOS. Серии Mi Note и Mi MIX . Серия Mi Note, которая была основным продуктом для любителей девайсов с большим экраном, и линейка Mi MIX, известная своим безрамочным дизайном, также достигли конца своего жизненного цикла. К ним относятся такие модели, как Mi Note 2, Mi MIX, Mi MIX 2 и Mi MIX 3.

. Серия Mi Note, которая была основным продуктом для любителей девайсов с большим экраном, и линейка Mi MIX, известная своим безрамочным дизайном, также достигли конца своего жизненного цикла. К ним относятся такие модели, как Mi Note 2, Mi MIX, Mi MIX 2 и Mi MIX 3. Mi A-Series . Сюда входят модели Mi A1, Mi A2 и Mi A3.

. Сюда входят модели Mi A1, Mi A2 и Mi A3. Серия Mi Pad . Планшеты Xiaomi, включая Mi Pad, Mi Pad 2 и Mi Pad 4, также входят в список устройств, срок действия обновлений которых истек.

Redmi

Серии Redmi 1 - Redmi 9. Эти бюджетные смартфоны были настоящим топом за свои деньги на момент своего выпуска. Но сейчас они считаются устаревшими с точки зрения поддержки программного обеспечения.

Эти бюджетные смартфоны были настоящим топом за свои деньги на момент своего выпуска. Но сейчас они считаются устаревшими с точки зрения поддержки программного обеспечения. Серия Redmi Note. Популярная среди пользователей, ищущих высокопроизводительные телефоны по средней цене. Однако такие модели, как Redmi Note 4, Redmi Note 7 и Redmi Note 9, больше не обновляются.

Популярная среди пользователей, ищущих высокопроизводительные телефоны по средней цене. Однако такие модели, как Redmi Note 4, Redmi Note 7 и Redmi Note 9, больше не обновляются. Линейка Redmi K . К ней относятся такие модели, как Redmi K20, K30 и K40,

Poco

Poco F1 и Poco F2 Pro. Первый считался новаторским телефоном на момент выхода в 2018 году, предлагая флагманские характеристики за доступный ценник. Но он больше не будет получать обновления, как и его преемник Poco F2 Pro.

Первый считался новаторским телефоном на момент выхода в 2018 году, предлагая флагманские характеристики за доступный ценник. Но он больше не будет получать обновления, как и его преемник Poco F2 Pro. Poco X-Series. В устаревший список также вошли такие модели, как Poco X2 и Poco X3, которые были популярны благодаря сбалансированной начинке и цене.

В устаревший список также вошли такие модели, как Poco X2 и Poco X3, которые были популярны благодаря сбалансированной начинке и цене. Poco M-Series . Бюджетные варианты, такие как Poco M3 и M3 Pro 5G, также больше не будут подлежать обновлениям.

Напомним, что в прошлом году Xiaomi объявила о продлении периода поддержки своих смартфонов до 4 лет обновлений ОС и 5 лет обновлений безопасности, но это нововведение не распространяется на уже выпущенные смартфоны.

Видео дня

Как сообщал УНИАН, Xiaomi Redmi 13C стал самым покупаемым бюджетным смартфоном в мире во втором квартале 2024 года. За ним следуют Samsung Galaxy A05 и Galaxy A15 – все они стоят дешевле $150.

А уже в октябре ожидается презентация серии Xiaomi 15 и релиз HyperOS 2.0. В сети уже появились список функций и смартфонов как основной торговой маркой, так и под брендами Redmi и Poco, которые получат обновление.

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