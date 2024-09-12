У смартфона 6,88-дюймовый дисплей, 8 ГБ ОЗУ и автономность на пару дней.

В Китае анонсировали новый доступный смартфон Xiaomi. Это модель Redmi 14R 5G – устройство с большим 120-герцовым экраном, батареей 5160 мАч и оптимальным для нетребовательного гейминга железом.

Стоимость составляет 155 долларов за базовую версию с 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти. Топовый вариант с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти обойдется уже в 265 долларов. За эти деньги покупатели получают:

IPS-экран на 6,88 дюйма с разрешением 1640х720 пикселей и с частотой 120 Гц. Максимальная яркость – до 600 нит.

8-ядерный процессор Snapdragon 4 Gen 2, мощности которого предостаточно как для плавной работы системы, так и для гейминга на средних настройках графики

Батарею на 5160 мАч, она поддерживает быструю зарядку 18 Вт.

Несмотря на большой блок камеры в Redmi 14R всего два модуля: основной сенсор на 13 Мп дополнен вспомогательным. Селфи-камера – 5 Мп.

К дополнительным плюсам также можно отнести поддержку Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.0, наличие аудиоджека 3,5 мм и возможности установки двух SIM-карт. Из коробки смартфон работает на фирменной оболочке HyperOS.

Видео дня

Пока продажи Redmi 14R 5G стартовали только в Китае, доступные цвета – зеленый, фиолетовый, синий и черный. На AliExpress пока нет, но это дело времени.

Новый рейтинг десяти самых продаваемых бюджетных смартфонов показал, что устройства Xiaomi и Samsung доминируют на рынке. Redmi 13C же стал самым покупаемым смартфоном по цене до 150 долларов.

А пока Apple только собирается выпустить свой первый складной смартфон, китайская Huawei представила первый в мире складывающий втрое Mate XT. Ничего подобного на рынке еще не было.

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