Увы, в этом году апдейт не придет на iPhone XS/XS Max, а также iPhone XR.

Слухи о грядущей "операционке" iOS 19 становятся все конкретнее. Как пишет 9to5Mac, ссылаясь на анонимного инсайдера из 𝕏, который "регулярно делится точной информацией" о планах Apple, некоторые девайсы все же останутся без апдейта.

Речь идет о iPhone XS/XS Max, а также iPhone XR. Все три устройства вышли в 2018 году и с выходом новой версии iOS лишатся обновлений. Получается, что срок поддержки телефонов Apple обновлениями составляет около 6 лет.

Вот полный список будущих обладателей iOS 19:

iPhone 11

iPhone 11 Pro/Pro Max

iPhone 12, 12 mini

iPhone 12 Pro/Pro Max

iPhone 13, 13 mini

iPhone 13 Pro/Pro Max

iPhone 14, 14 Plus

iPhone 14 Pro/Pro Max

iPhone 15, 15 Plus

iPhone 15 Pro/Pro Max

iPhone 16, 16 Plus

iPhone 16 Pro/Pro Max

iPhone 16e

iPhone SE (2020), iPhone SE (2022)

До этого другой источник говорил, что все модели iPhone, которые работают на iOS 18, получат обновление до iOS 19 – в том числе XS/XS Max и XR, выпущенные в 2018 году.

Видео дня

По информации Bloomberg, iOS 19 станет самым масштабным обновлением со времен iOS 7, выпущенной в 2013 году. Обещают не только новый интерфейс, вдохновленный visionOS, но и продвинутые кроссплатформенные функции.

Презентация iOS 19 состоится в июне в рамках WWDC 2025, а сам апдейт выйдет в сентябре. До того момента Apple должна представить Mac Pro на базе M4, AirTag 2 и, возможно, свой первый девайс для управления умным домом.

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