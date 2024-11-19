Старые модели iPhone и iPad лишатся доступа к важной функции

Под ограничения попало сразу два десятка смартфонов и планшетов прошлых поколений.

Начиная со следующего месяца, компания Apple официально запретит создавать резервные копии устройств через iCloud на iPhone и iPad под управлением iOS 8 или более ранней версии. Об этом сообщает портал MacRumors.

Изменения вступают в силу 18 декабря 2024-го. После этой даты для бэкапов потребуется iOS 9 или более поздняя версия системы. Apple также удалит все существующие резервные копии ‌iCloud‌ на старых аппаратах без возможности восстановления.

На официальном сайте Apple отмечается, что приложения и данные, хранящиеся на самих iPhone и iPad под управлением iOS 8 или более ранней версии, останутся на месте. При этом при желании владельцы гаджетов могут вручную создавать резервные копии на Mac или ПК с Windows.

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Компания объяснила этот шаг стремлением соответствовать актуальным "минимальным требованиям к программному обеспечению".

Эти модели iPhone и iPad лишатся доступа к облаку iCloud:

Накануне Apple обновила список своих винтажных и устаревших устройств, добавив в него iPhone XS Max и iPhone 6s Plus. Всем, кто думал обновится – сейчас лучшее время.

А специалисты AnTuTu называли три модели iPhone, которыми больше всего довольны пользователи в 2024 году. Неожиданно, но компактные Айфоны с 60-герцовыми экранами нравятся пользователям больше современных "лопатофонов".

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