ОС теперь расскажет все о состоянии аккумуляторной батареи устройства.

В Android 16 появилась одна из полезных фишек с iOS – система проверки работоспособности аккумулятора телефона. Сейчас функция доступна в бета-версии новой ОС, а после релиза стабильной версии летом станет доступна всем.

Все знают, что в процессе эксплуатации емкость аккумулятора становится ниже, его эффективность снижается, а время работы без подзарядки падает. Новый инструмент Battery Health позволяет оценить, насколько деградировала батарея по сравнению с тем, когда телефон был новым.

В разделе "Батарея", помимо прочего, показывается, какой остался процент емкости, так что оценить состояние девайса при покупке с рук станет чуточку проще.

Видео дня

Ресурс Android Authority показал, как это выглядит:

Первая публичная бета-версия Android 16 вышла в январе. Одним из главных нововведений стали Live Updates. Это аналог Live Activities в iOS: приложения теперь показывают интерактивные уведомления, например, с индикатором статуса доставки заказа. Установить бета-версию могут владельцы Pixel 6 и новее.

Ранее представители Google анонсировали досрочный релиз Android 16 – уже в июне, а не сентябре-октябре. Более ранний выпуск позволит исключить ситуацию с Pixel 9, которые поступили в продажу с прошлогодней версией ОС.

А меж тем пользователи Samsung все еще ждут публичный релиз One UI 7 на базе Android 15. Если ранее предполагалось, что запуск ОС состоится в конце января вместе с анонсом Galaxy S25, то последние утечки говорят о том, что это может произойти только в апреле.

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