Производитель называет новинку фотоаппаратом с бесплатной функцией телефона.

Китайский бренд Vivo представил новый смартфон Vivo X100 Ultra для конкуренции с iPhone 15, Galaxy S24 Ultra и другим камерофонам. Сам производитель нескромно называет свой девайс "фотоаппаратом с бесплатной функцией телефона".

Главная фишка устройства – это перископный объектив с сенсором Samsung HP9 (1/1,4") и разрешением 200 мегапикселей. Вместе с тем поддерживается оптическое приближение 3,7x, 20х для съемки макро и цифровой зум до 100x, пишет Phone Arena.

Система камер также включает основной 1-дюймовый датчик Sony LYT-900 на 50 Мп с фокусным расстоянием 23 мм и сверхширокоугольную камеру LYT-600 с таким же разрешением, которая может похвастаться углом захвата 116 градусов и автофокусом. Спереди расположена 50-мегапиксельная камера для селфи и видеозвонков.

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Отдельно стоит выделить фирменный чипсет обработки изображений vivo V3+, лазерный автофокус и поддержку съемки видео в разрешении до 8K. Также поддерживается запись 4К 120 кадров в секунду.

Остальная начинка Vivo X100 Ultra тоже не отстает: процессор Snapdragon 8 Gen 3, дисплей OLED Samsung последнего поколения E7 с разрешением 3200 × 1440 пикселей на 120 Гц, 16 ГБ/1 ТБ памяти, батарея 5500 мАч, быстрая зарядка 80 Вт, порт USB 3.2 и двусторонняя спутниковая связь.

На китайском рынке смартфон будет продаваться от 6499 юаней (около 35 000 грн), что значительно ниже, чем на многие другие флагманы. Vivo X100 Ultra поступит в продажу 28 мая.

Сейчас лучшим камерофон на рынке является Huawei Pura 70 Ultra, по крайней мере в рейтинге лаборатории DxOMark. Аппарат предлагает лучшие в своем классе экспозицию, цвет и автофокус. Примечательно, что iPhone 15 Pro не попал даже в топ-5 рейтинга.

А если вы из тех пользователей, для которых скорость зарядки смартфона является одним из его главных аспектов, то специалисты составили рейтинг смартфонов с самой быстрой зарядкой в 2024 году. Первые три места занимают устройства Realme, Xiaomi и iQOO.

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