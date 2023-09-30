Пока что ассистент Apple способен генерировать ответы и реплики на основе шаблонов, а не при помощи алгоритмов искусственного интеллекта.

Генеральный директор Apple подтвердил слухи о том, что Apple работает над генеративным искусственным интеллектом наподобие ChatGPT. Об этом Тим Кук заявил во время посещения новой штаб-квартиры компании в Великобритании, подчеркнув, что он рассчитывает нанять больше сотрудников по ИИ в этой стране.

Apple уже активно использует ИИ (но не генеративный, то есть не способный отвечать на сложные вопросы или создавать картинки по текстовому запросу) во всех своих продуктах. Так, именно ИИ стоит за функциями обнаружения падения в Apple Watch, распознавания автомобильных аварий в iPhone, предиктивного ввода текста в виртуальных клавиатурах и обнаружения мерцательной аритмии в часах.

Однако пока что Apple не удалось улучшить Siri с помощью искусственного интеллекта. Была информация, что купертиновцы на фоне успеха ChatGPT на скорую руку пытаются сделать из Siri аналог умного чат-бота, однако это у нее вряд ли получится даже за несколько лет. Все дело в "слишком большой" базе данных почти на двух десятках языков.

Видео дня

Сейчас ассистент Apple способен генерировать ответы и реплики на основе шаблонов, а не при помощи алгоритмов искусственного интеллекта. Это ограничение не позволяет Siri конкурировать не то чтобы с ChatGPT, а с "Google Ассистентом" и другими подобными сервисами.

У ChatGPT множатся конкуренты

Тренд с ChatGPT настолько сильно и быстро поднял шум в медиа, что сейчас практически все, будь то крупные, или малые IT-компании спешат внедрять ИИ в свои продукты.

Так, Meta Цукерберга готовится к запуску необычных чат-ботов с разными личностями. Например, один из них будет говорить, как национальный герой и 16-й президент США Авраам Линкольн. А советы путешественникам станет давать чат-бот в виде персонажа-серфера.

Илон Маск тоже не остается в стороне. В апреле миллиардер создал новую компанию по развитию искусственного интеллекта (ИИ) под названием X.AI Corp и пообещал выпустить более "честного" чат-бота.

Вас также могут заинтересовать новости: