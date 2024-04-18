Среди них чаще всего встречаются устройства Asus, OnePlus и Samsung.

Сегодня на рынке есть немало смартфонов, способных долго работать от одной зарядки. При этом одни работают дольше аналогов при одинаковой емкости аккумулятор – здесь ключевую роль играет оптимизация между "железом" и софтом. Портал Tom's Guide обновил свою подборку лидеров автономности 2024 года.

Как проходило тестирование: все телефоны зарядили до 100%, а затем непрерывно запускали различные приложения, пока у них не закончится заряд. Яркость дисплея установили в 150 нит, чтобы обеспечить сопоставимые результаты.

Дольше всех продержался ROG Phone 8 Pro. По данным тестам, геймерфон от Asus может протянуть на одном заряде 18 часов и 48 минут, а зарядное устройство мощностью 65 Вт, входящее в комплект, восполняет батарею с 0 до 100% за 50 минут.

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На втором месте оказался OnePlus 12R, который выключился спустя 18 часов и 42 минуты. Отдельно специалисты выделили Snapdragon 8 Gen 2, который питает многие другие устройства в списке, но именно в этом середняке удалось максимально оптимизировать его работу. При этом устройство также имеет быструю зарядку 100 Вт, с которой полная зарядка занимает 30 минут.

Замыкает тройку лидеров Asus ROG Phone 7 Ultimate с результатом 18 часов и 32 минуты. В этом заслуга батареи на 6000 мАч, а также энергоэффективного чипсета Snapdragon 8 Gen 2, которые питают смартфон.

Ниже – топ-15 смартфонов с лучшей автономностью по тестам Tom's Guide

Asus ROG Phone 8 Pro: 18:48

OnePlus 12R: 18:42

Asus ROG Phone 7 Ultimate: 18:32

Asus Zenfone 11 Ultra: 17:52

OnePlus 12: 17:41

Samsung Galaxy S24 Ultra: 16:45

Samsung Galaxy S24 Plus: 16:32

Motorola Edge Plus (2023): 15:47

Nothing Phone 2a: 15:00

Nothing Phone 2: 14:21

iPhone 15 Plus: 14:14

RedMagic 8 Pro: 14:14

iPhone 15 Pro Max: 14:02

Samsung Galaxy S24: 13:28

Moto G Power 5G (2024): 13:16

Как видно, все модели в рейтинге объединяет то, что они способны выдержать не менее 13 часов непрерывного активного пользования. У Asus официально лучшая автономность на рынке, тогда как Samsung может предложить флагман с самым высоким показателем автономности. Самым долгоживущим айфоном актуальной линейки является iPhone 15 Plus.

При этом, стоит отметить, что речь идет об автономности при непрерывном использовании. То есть в вашем случае автономность может быть и больше, если вы не сильно будете нагружать одну из моделей в списке.

Если же вам нужен смартфон самым мощным "железом", бенчмарк AnTuTu составил актуальный топ Android-устройств. Лидирующие позиции занимают устройства от Asus, Oppo и iQOO, а запаса производительности у каждого из них хватит на много лет.

Также эксперты выбрали лучшие смартфоны 2024 года в категории топ за свои деньги. Если вы не следите активно за рынком смартфонов, то для вас данный рейтинг может быть особенно полезен при выборе нового устройства.

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