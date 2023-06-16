Теперь их будут называть просто Core 3/5/7/9, а для флагманских моделей компания добавит приставку Ultra.

Intel официально подтвердила слухи об отказе от буквы "i" в названиях своих процессоров. Начиная с 14-го поколения их будут называть просто Core 3/5/7/9, а для флагманских моделей чимпейкер добавит приставку Ultra.

В компании обосновали отказ от привычной буквы "i" тем, что именно слово Core вызывало ассоциацию с Intel, а не буква перед цифрой, как было в случае с процессорами i3, i5, i7 и i9, поэтому смысл в "i" сейчас просто теряется.

Пользователи, магазины и СМИ предпочитают сокращать названия чипов до "i5" или "i7". После ребрендинга такого быть не должно.

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К тому же такое название более точно определит позиционирование процессоров. К примеру, в линейку Intel Core Ultra войдут наиболее мощные потребительские процессоры, вероятнее всего, предназначенные для игр. В компании пока не раскрыли список чипов из семейства Meteor Lake.

Пример названия новых процессоров:

Intel Core Ultra 9 1090H

Intel Core Ultra 7 1070K

Intel Core 5 1050U

Известно, что Intel представит и выпустит процессоры 14-го поколения из семейства Meteor Lakе во второй половине 2023 года.

Напомним, нынешнее 13-е поколение Intel Raptor Lake вышло в октябре 2022 года. В нее вошли бюджетные Core i5-13600K, средние Core i7-13700K и флагманские Core i9-13900K.

По сравнению с 12-м поколением, прирост производительности в многопоточном режиме составил до 41%, в однопоточном – до 15%. В то же время обзорщики отмечают, что новая линейка процессоров Intel имеет невероятный потенциал для разгона.

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