До первой осенней презентации Apple осталось чуть больше недели.

На следующей неделе, 7 сентября, Apple покажет три новых модели Apple Watch, в том числе, совершенно новую Apple Watch Pro. Последнюю также называют "защищенной" и предназначенной для любителей экстремальных видов спорта.

Источники сообщают, что грядущие Apple Watch Pro получат увеличенный плоский дисплей – 47 мм. Для референса, "обычные" Apple Watch Series 7 предлагаются в версиях на 41 и 45 мм.

Больший размер корпуса, в свою очередь, приведет к увеличению дисплея – источник упоминает 1,99-дюйма, что значительно больше 1,77-дюймового в 45-мм версии Watch Series 7.

Відео дня:

Также сообщается, что флагманские Apple Watch будут поддерживать спутниковую связь, благодаря чему пользователи смогут отправлять короткие сообщения по спутниковым сетям даже без подключения к сети мобильного оператора.

До первой осенней презентации Apple остается чуть больше недели, поэтому новые утечки, как и опровержения о грядущем анонсе, неизбежны. К слову, по информации Bloomberg, Pro-модель Apple Watch станет одним из самых интересных продуктов Apple в этом году.

Напомним, этой осенью у Apple запланировано две крупные презентации. Первая пройдет уже на следующей неделе, 7 сентября. Вторая – предположительно, в конце октября. Более точную дату мы узнаем лишь за неделю до ивента.

Презентация новых моделей iPhone ожидается на сентябрьской презентации. Это будет самый ранний анонс айфонов с 2016 года.

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