Презентация смартфона ожидается в мае 2023 года на конференции Google I/O.

После многочисленных слухов и утечек в Сети опубликовали качественные изображения складного смартфона Google Pixel Fold – с дизайном в стиле Pixel 7 и довольно крупным внешним экраном.

Рендеры на основе утечек подготовил инсайдер Джон Проссер, который первым слил в сеть изображения Pixel Watch задолго до анонса. Они подтверждают, что новинка Google будет больше похожа на Oppo Find N, чем на модели Galaxy Fold от Samsung.

Сообщается, что диагональ внутреннего дисплея составит 7,1–7,6 дюйма с соотношением сторон 7:8. Внутри дисплей будут сопровождать довольно толстые рамки – в них прячется камера на 9,5 Мп. Наружный экран также получит сенсор на 9,5 Мп, но в отверстии посреди панели. Сканер отпечатков пальцев будет встроен в боковую кнопку питания.

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На задней панели устройства, как в последних флагманах Pixel, разместится тройная камера с выступающим блоком.

Презентация смартфона ожидается в мае 2023 года на конференции Google I/O, а стоить он будет в районе $1799 (около 66 000 грн).

Слухи о выпуске складного смартфона Google ходят как минимум с 2020 года. Другие производители уже выпустили свои складные смартфоны, и они пользуются определенным спросом на рынке.

В прошлом месяце в продажу поступили новые флагманские смартфоны Google Pixel 7 и 7 Pro. Базовая модель стартует с 599 долларов, а "прошка" обойдётся пользователям в 899 долларов

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