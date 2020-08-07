Google намерена выпустить складной смартфон Pixel

Другие производители уже выпустили свои складные смартфоны, и они пользуются определённым спросом на рынке.

Утечка внутренних документов Google свидетельствует, что компания запланировала выпуск собственного складного смартфона серии Pixel на четвёртый квартал следующего года. Устройство под кодовым названием Passport явно указывается как "складное" и включено в общий список моделей Pixel.

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Об этом сообщает портал ITC.ua.

"Помимо складного смартфона Pixel компания Google намерена в следующем году также выпустить устройство более доступную модель Pixel 5A. Её выход запланирован на второй квартал 2021 года. Кроме того, в четвёртом квартале ожидается выход ещё двух смартфонов, которые фигурируют под кодовыми названиями Raven и Oriole", - говорится в сообщении.

Предполагается, что речь идёт о стандартных версиях серии Pixel 6. Наконец, в документах упоминаются модели Pixel 4A 5G и Pixel 5, которые уже были номинально анонсированы на этой неделе. Их фактический выход на рынок ожидается осенью этого года.

"Нельзя назвать удивительным тот факт, что Google готовит к выпуску собственный складной смартфон. В прошлом году накануне конференции для разработчиков I/O компания подтвердила, что она разрабатывает соответствующую технологию. Но тогда говорилось, что пока не существует "очевидных сценариев использования" складных устройств", - подчеркивает издание.

Отмечается, что некоторые другие производители уже выпустили свои складные смартфоны, и они пользуются определённым спросом на рынке. Таким образом, Google решила выйти за рамки прототипа и выпустить потребительскую версию складного смартфона.

В документе не указываются окончательные планы команды по разработке аппаратных решений. Учитывая, что до предполагаемого выхода складного смартфона Pixel осталось ещё около 1,5 лет, конкретные аппаратные решения ещё могут быть не утверждены, а график выхода ещё может измениться.

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