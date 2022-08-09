На это неделе компания проведет масштабное мероприятие и представит по меньшей мере 30 новых устройств.

В этот четверг, 11 числа, состоится масштабная презентация от Xiaomi: компания готовит по меньшей мере 30 новых устройств. Среди них – складной смартфон Xiaomi Mix Fold 2.

Об этом сообщает портал My Drivers со ссылкой на главу Xiaomi Лэй Цзюня. По его словам, грядущая новинка – это "настоящий революционный прорыв на рынке складних смартфонов".

Известно, что толщина смартфона составит "всего 5,х мм". В промо-тизере Mix Fold 2 показано, что корпус аппарата лишь немногим толще разъема USB-C на его боковой грани.

Новинка также получит топовый процессор Snapdragon 8+ Gen 1 и экран с диагональю 8 дюймов, разрешением 2,5K и частотой обновления 120 Гц. В свою очередь диагональ внешнего экрана составит 6,5 дюйма и будет поддерживать умную частоту обновления изображения.

Также ожидаются камеры с настройкой от Leica и фирменный чип обработки изображений Surging C1.

Напомним, ранее Xiaomi втихую выпустила новый бюджетник Redmi 10 5G с 50-Мп камерой и большой батареей. По сути, это переименованная версия Redmi Note 11E, которая вышла ранее в этом году в Китае, но стоит она куда дешевле.

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