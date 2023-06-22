Облегчаем вам задачу, если глаза разбегаются от выбора, но сделать его надо.

С появлением множества новых девайсов на Android стало довольно трудно для обычного пользователя выбрать подходящий гаджет. Чуть ли не каждый день на рынке появляются новые модели, которые иногда могут показаться совершенно идентичными друг другу.

Конечно, можно поступить просто – пойти и купить последний айфон. Однако, как показывает статистика, 81 процент украинцев "сидят" именно на Android. По такому случаю мы собрали короткий гайд из нескольких пунктов про то, как правильно выбрать телефон на Android и не разочароваться в покупке.

1. IPS или AMOLED?

Выбор между IPS и AMOLED смартфоном зависит от ваших предпочтений и потребностей. Оба типа дисплеев имеют свои преимущества и недостатки.

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К примеру, IPS-матрицы значительно долговечнее по сравнению с AMOLED, у которых выгорают пиксели. Но яркость и цветопередача у них заметно ниже, также они более энергозатратней в плане батареи. В то же время смартфоны с IPS более доступные в плане цены.

Поэтому, если вы не геймер, и чаще всего используете смартфон для звонков и соцсетей, то IPS – это точно ваш выбор. А вот если вы часто проводите время на телефоне за играми и видео, тогда AMOLED-дисплей будет предпочтительней, так как насыщенные цвета, быстрая скорость отклика и меньшее энергопотребление будет только на руку.

2. Процессор

Если вам важна высокая производительность, поддержка передовых технологий и высококачественная графика, то нужно брать тот смартфон, у которого будет стоять процессор от Qualcomm, начиная от Snapdragon 660 и заканчивая Snapdragon 8 Gen 2.

Если же вы ищете бюджетный вариант или не планируете нагружать смартфон кучей задач, то MediaTek предлагает хорошие процессоры среднего и низкого уровня, мощности которых хватит для повседневного использования.

Отдельно стоит отметить, что у бюджетных смартфонов с чипами MediaTek Helio часто встречаются проблемы с установкой Google-камеры и появлением оболочек на базе свежих версий Android, а многим это очень важно.

3. Минимум 128 гигабайта встроенной памяти типа UFS

Сегодня на памяти экономить точно не стоить, ведь с каждым годом приложения и игры становятся все более ресурсоемкими. Один только кэш мессенджеров может занимать несколько десятков и даже сотен Гбайтов памяти на телефоне.

С необходимым минимумом ОЗУ все немного сложнее. Здесь все зависит от программного обеспечения: смартфоны Huawei могут отлично работать с 4 ГБ оперативной памяти, в то время как Xiaomi гаджет с 6 ГБ будет выгружать все приложения из памяти из-за прожорливой оболочки MIUI.

В любом случае, точно рекомендуется избегать моделей с 3 ГБ ОЗУ и меньше – такой объем может быть оправдан только ультрабюджетными телефонами стоимостью 100 долларов и меньше.

4. Мегапиксели не решают

При выборе смартфона не стоит полностью ориентироваться только на количество мегапикселей в его камерах. Мегапиксели – это только один из факторов, влияющих на качество снимка. Важно учитывать и другие аспекты, такие как размер датчика, оптика, алгоритмы обработки изображений и другие. Неспроста 12-Мп iPhone 14 в 99% ситуациях снимают лучше, чем Android-смартфоны с 64,108 и даже 200 Мп.

Если у вас нет желания разбираться в технических тонкостях каждой отдельной камеры смартфона, то перед покупкой стоит изучить практические тесты (например, DxOMark) и сравнения их друг с другом, а не смотреть на количество мегапикселей. К слову, УНИАН рассказывал, какие настройки на телефоне включить, чтобы камера проявила себя на 100%.

5. Аккумулятор

Сейчас необходимый минимум для "андроидов" – 5000 мАч. Ваш смартфон может иметь лучшие дисплей и процессор, но если он не доживает до вечера, это не совсем приятно,

Кроме большого аккумулятора не будет лишней и быстрая зарядка. Быстрая зарядка позволяет заряжать ваше устройство за более короткий промежуток времени, что удобно, когда времени в обрез. К примеру, 300-долларовый Realme GT Neo 5 с рекордно мощной зарядкой на 240 Вт заряжает батарею от 0 до 100% всего за 9 минут.

На что еще обратить внимание при выборе смартфона:

Модуль NFC . Он позволяет расплачиваться с помощью смартфона в супермаркетах и быстро устанавливать соединение с гаджетами, в которых он так же есть.

. Он позволяет расплачиваться с помощью смартфона в супермаркетах и быстро устанавливать соединение с гаджетами, в которых он так же есть. Защиты от пыли и воды. Выбирая смартфон, вы можете заметить в характеристиках отметку IP67 или IP68. Это знак защиты, который есть у многих телефонов, и он говорит о том, что аппарат прошел проверку на защиту от воды и пыли.

Выбирая смартфон, вы можете заметить в характеристиках отметку IP67 или IP68. Это знак защиты, который есть у многих телефонов, и он говорит о том, что аппарат прошел проверку на защиту от воды и пыли. Разъем для наушников. В последние несколько лет наблюдается растущая тенденция отказа от разъема для наушников. Таким образом производители пытаются пересадить пользователей на беспроводные технологии. Пускай беспроводные наушники сейчас стоят не очень дорого, но если для вас важен именно разъем, имейте это в виду.

Если вы находитесь сейчас в поисках бюджетного смартфона, УНИАН делился рейтингом лучших Android-устройств, доступных в настоящее время по цене до 6000 грн. Идеальным "бюджетником" в 2023 году считается Redmi Note 12.

Если бюджет побольше, есть рейтинг лучших смартфонов среднего класса до 12 000 грн. Идеальным среднебюджетным смартфоном сегодня считается Redmi Note 12 Turbo, который по спецификациям обходит некоторые бюджетные флагманы.

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