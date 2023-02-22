Теперь дополнительный экран занимает почти всю верхнюю половину тыльной панели.

Авторитетный инсайдер Эван Бласс (@Evleaks), известный публикацией утечек, поделился первыми изображениями следующей версии складного смартфона Motorola Razr.

Главная фишка новой "раскладушки" – большой внешний экран, занимающий почти всю верхнюю половину тыльной панели, в том числе пространство вокруг зрачков камер и вспышки.

Чтобы увеличить площадь матрицы, инженеры Motorola врезали в нее обе камеры и вспышку. Предполагается, что со вспомогательного дисплея можно будет запускать некоторые приложения и просматривать уведомления. Для управления интерфейсом предусмотрены небольшие виртуальные кнопки "Назад" и "Домой".

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Информации о характеристиках и дате релиза новой раскладушки пока нет. Предполагается, что аппарат покажут на ивенте MWC 2023, который стартует в конце февраля. Там же могут быть представлены и другие складные девайсы под маркой Razr.

Напомним, предшественник в лице Motorola Razr 2022 был представлен в августе и выпущен в октябре. Раскладушка получила новый дисплей, флагманский чипсет от Qualcomm и камеры.

В ближайшие годы нас ждет наплыв устройств с гибким экраном

Раньше Motorola показывала концепт уникального смартфона с выдвигающимся вверх экраном. По нажатию кнопки на боковой панели дисплей смартфона увеличивается с 5 до 6,5 дюйма в высоту.

В свою очередь компания Hisense придумала смартфон с довольно необычной реализацией гибкого дисплея. На первый взгляд, выглядит как обычный смартфон, но фишка в том, что экран не заканчивается у нижней грани, а плавно переходит на заднюю часть корпуса.

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