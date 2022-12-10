Судя по всему, новинка будет больше похожа на Oppo Find N, чем Fold 4.

В сети появились новые рендеры и характеристики складного Google Pixel Fold. Компании не удалось сохранить новинку в секрете почти за полгода до анонса.

Внутренний дисплей Pixel Fold получит диагональ около 7,69 дюйма при довольно крупных рамках. Внешний – 5.79 дюйма со встроенной селфи-камерой. В толщину корпус будет 8.3 мм с учетом камер и 5.7 мм без них.

Сообщается, что у смартфона фирменный процессор Google Tensor, который стоит в линейке Pixel 7, 12 ГБ оперативной памяти и специальная версия Android 13. Согласно слухам, его презентация состоится весной 2023 года по цене 1799 долларов (~66 000 грн).

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Слухи о выпуске складного смартфона Google ходят как минимум с 2020-го года. Другие производители уже выпустили свои складные смартфоны, и они пользуются определенным спросом на рынке.

OPPO готовит два новых складных смартфона: что известно

Китайский производитель в ближайшие недели должен представить свои новые складные смартфоны Find N2 и Find N2 Flip.

Find N2 получит основной экран на 7,1 дюйма и внешний дисплей на 5,54-дюйма. Оба экрана предложат разрешение Full HD+ и поддержку частоты обновления 120 Гц.

Что касается раскладушки N2 Flip, то это будет конкурент Galaxy Flip 4. Смартфон получит основной 6,8-дюймовый и внешний 3,26-дюймовый OLED дисплеи, тыльную камеру с конфигурацией 50+8 Мп и батарею на 4300 мАч.

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