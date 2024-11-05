Украинцы часто начали сталкиваться с тем, что время на их смартфонах не соответствует действительности из-за активации РЭБ во время тревог.

Украинцы в последнее время часто жалуются, так как их смартфоны начали активно менять время, и из-за этого они опаздывают на важные мероприятия. Это может быть из-за активации систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) во время воздушных тревог, заявляет главный редактор Mezha.Media Тарас Мищенко.

Системы РЭБ, по его словам, пытаются "вернуть" вражеские дроны на территорию России, поэтому, в частности, в Киеве GPS может демонстрировать, якобы ваше местоположение — это Курская или Брянская область.

"Это так называемый GPS-спуфинг, или GPS-симуляция, которая заключается в манипулировании или обмане GPS-приемника путем передачи фальшивых GPS-сигналов. Это приводит к тому, что приемник получает неправильное местоположение", - отмечает Мищенко.

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Кроме того, указано, что, когда вражеские БПЛА летят по сигналу GPS на украинские города, подобные манипулирования позволяют сбить дроны с курса. Из-за этого в последнее время в сводках Воздушных сил ВСУ появилось упоминания "локально потерянных" или "возвращенных на территорию РФ" дронов.

Что касается обычных пользователей смартфонов — именно из-за GPS-спуфинга во время воздушных тревог часы автоматически переключаются по часовому поясу при обновлении геолокации. На iPhone, чтобы это исправить, необходимо зайти в "Параметры">"Общие">"Дата и время". В этом меню необходимо вручную выбрать часовой пояс для Киева и выключить "Задавать автоматически". Однако нужно об этом помнить при выезде за границу.

На Android — "Настройки">"Общее управление">"Дата и время". Смартфоны Samsung позволяют отдельно выбирать определение часового пояса как через геолокацию, так и через сеть оператора. В настройках необходимо выключить функцию "Часовой пояс по местоположению".

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Ранее УНИАН сообщал, что Украине стало труднее сбивать "Шахеды". В ЦПД раскрыли причины. В частности, это происходит из-за того, что БПЛА начали летать на очень низкой высоте.

Кроме того, ВСУ тайно используют дрон с "уникальной" устойчивостью к российским средствам РЭБ. "Мы пролетели в пределах 1000 метров от этих средств помех. Никакого влияния на наш аппарат. Это был безумных успех", - говорит соучредитель компании.

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