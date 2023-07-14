Новый шрифт называется Aptos. При его создании вдохновлялись швейцарской типографикой середины XX века.

IT-гигант Microsoft впервые за 16 лет изменил стандартный шрифт в своем офисном пакете приложений, включая Word, Excel, Powerpoint и других. Отныне вместо Calibri по умолчанию начнет использоваться Aptos.

Об этом Microsoft сообщила в своем блоге. В компании говорят, что новый шрифт "имеет четкость, однородность и отлично подходит для отображения на экранах с высоким разрешением".

Шрифт Aptos создал дизайнер Стив Маттесон, также известный по шрифту Segoe UI, который используется по умолчанию в Windows Vista, 7, 8, 10 и 11. Специалист заявил, что при работе над Aptos вдохновлялся швейцарской типографикой середины XX века.

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Прошлый шрифт – Calibri – использовался в Word, Outlook, PowerPoint и Excel с 2007 года, более 16 лет. Он останется доступен для выбора в настройках.

Microsoft уже начала внедрять Aptos в свои офисные программы в качестве шрифта по умолчанию. В ближайшее время он появится у всех пользователей актуальных Windows.

Windows 11 перестали устанавливать, а W12 выйдет до конца 2024

Согласно актуальным данным, спустя почти два года с релиза Windows 11 установлена меньше, чем на 25% устройств. И это даже несмотря на то, что Microsoft ранее объявила о прекращении выпуска крупных обновлений для Windows 10.

В то же время Microsoft уже готовится к запуску своей следующей версии ОС. Одним из основных изменений будет введение "плавающей" панели задач, а также больше ИИ-функций.

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