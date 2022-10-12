Почему исчезли подписчики в Facebook - читайте на УНИАН.

Пользователи соцсети Facebook жалуются на массовое исчезновение подписок на личных страницах. Количество подписчиков резко сократилось на сотни и даже тысячи человек. С чем связана такая проблема - читайте на УНИАН.

Исчезли подписчики в Facebook - что известно

О резком сокращении количества подписчиков сообщают обычные пользователи соцсети и известные люди по всему миру. У многих публичных людей из подписок пропали десятки тысяч людей и количество подписчиков сократилось примерно до 10 тысяч.

Так, у основателя компании Meta Марка Цукерберга число подписчиков резко сократилось до 9 994 человек. А издание Newsweek сообщало о резком сокращении количества подписчиков у крупных американских компаний. Например, USA Today суммарно потеряли более 20 тысяч подписчиков.

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Исчезают подписки и у украинских пользователей. Например, у Владимира Зеленского ещё на выходных было 3 миллиона подписчиков, а 12 октября стало лишь 9 тысяч. У Алексея Арестовича количество подписчиков тоже сократилось с 880 тысяч до 9 тысяч.

Причина исчезновения подписчиков

Компания Meta пока официально не комментировала информацию. Пользователи интернета предложили несколько объяснений случившегося.

Сбой в соцсети . Некоторые люди заметили, что если нажать на число подписчиков, то соцсеть отобразит настоящее число. Сбой в числах заметен только в заглавной странице.

. Некоторые люди заметили, что если нажать на число подписчиков, то соцсеть отобразит настоящее число. Сбой в числах заметен только в заглавной странице. Баг при обновлении . После последнего обновления Facebook число подписчиков сократилось до одинакового числа - примерно 10 тысяч. Возможно, ошибка связана с новым обновлением и проблему скоро починят.

. После последнего обновления Facebook число подписчиков сократилось до одинакового числа - примерно 10 тысяч. Возможно, ошибка связана с новым обновлением и проблему скоро починят. Возможно, соцсеть удалила аккаунты ботов среди подписчиков публичных людей.

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