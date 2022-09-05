Осенняя презентация Apple в 2022 году состоится раньше, чем обычно.

7 сентября 2022 года состоится осенняя презентация Apple. Традиционно именно осенью корпорация представляет свои технологические новинки и новые версии старых гаджетов. Самым ожидаемым продуктом на презентации скорее всего будет новый iPhone 14 с новаторским для компании дизайном.

Когда начнется презентация Apple 2022 и где её смотреть

Обычно Apple предствляют свои продукты на третьей неделе сентября, но в 2022 году новинки представят раньше. Кроме того, этой осенью планируется ещё одна презентация в октябре, где, скорее всего, покажут новые компьютеры MacBook.

Первая презентация Apple начнется 7 сентября в 20:00 по Киеву. Смотреть презентацию Apple онлайн можно будет на нескольких официальных ресурсах:

Видео дня

На официальном сайте компании.

На YouTube-канале компании уже появилась ссылка на трансляцию с обратным отсчетом до даты. Нажмите кнопку "Прислать уведомление", чтобы вам пришло напоминание о начале презентации.

УНИАН будет вести текстовую трансляцию презентации и сообщит о всех новинках на сайте.

Что покажут на осенней презентации Apple

Компания заранее не раскрывает содержимое презентации, но благодаря сливам информации в интернете уже заранее примерно известно, какие новинки представят на презентации.

Главной новинкой от Apple, скорее всего, станет iPhone 14. Уже известно, что смартфон получит новый, более изящный дизайн, а фронтальная камера вместо "челки" будет размещена посередине экрана в форме овала. Также телефон возможно получит новый чип и лучшие матрицы. Ранее мы показывали, как может выглядеть Айфон 14.

Также на презентации, по слухам, покажут новые умные часы Apple Watch 8, наушники AirPods Pro 2 на базе нового чипа, а также новые операционные системы для продуктов Apple.

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