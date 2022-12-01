Первыми устройствами с Gorilla Glass Victus 2 станут флагманские смартфоны Samsung Galaxy S23.

Компания Corning представила второе поколение защитного стекла в линейке Gorilla Glass Victus, предназначенных для дисплеев различных гаджетов. Первая версия, напомним, вышла в 2020 году.

Как утверждает производитель, новое стекло выдержит падение на бетон с высоты до 1 метра, на асфальт – до 2 метров. Конкурирующие стекла, как правило, повреждались при падении с высоты 0,5 метра и менее.

Производитель учел, что современные смартфоны становятся все больше и тяжелее, а это, в свою очередь, увеличивает нагрузку на дисплей. По статистике каждое третье падение смартфона происходит на бетон – больше, чем на какую-либо другую поверхность.

Сообщается, что первыми устройствами с новым стекло станут флагманские смартфоны Samsung Galaxy S23, которые выйдут в начале 2023 года.

Дроп-тест Gorilla Glass Victus 2

А тем временем Apple разрабатывает гибкий iPhone с "самовосстанавливающимся" экраном – он сможет "заращивать" царапины и вмятины. Чтобы достичь такого эффекта, материал будет скорее пластичным и мягким, нежели твердым, как современное стекло.

В качестве примера того, как экран будет "лечить" сам себя, упоминается эффект памяти в некоторых матрасах и подушках. Таким образом Apple планируют решить одну из самых больших проблем складных моделей, а именно их низкую долговечность. По слухам, данный айфон может дебютировать на рынке в 2025 году.

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