Новый игровой аппарат бренда Nubia набрал рекордное количество очков.

Официальная премьера серии Red Magic 8 состоится 26 декабря. Еще до презентации Pro-версия смартфона отметилась в популярном бенчмарке AnTuTu, установив новый мировой рекорд производительности среди Android-гаджетов.

Скриншот с итогами испытаний устройства появился в официальном профиле AnTuTu в Weibo. Итоговая оценка смартфона составила 1 348 653 баллов – на 7573 баллов больше, чем у текущего рекордсмена OnePlus 11.

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Такие показатели стали возможны благодаря новейшему процессору Snapdragon 8 Gen 2, который работает в паре с быстрой оперативной памятью LPDD5X и накопителем UFS 4.0. За охлаждение железа отвечает продвинутая система – смартфон должен работать стабильно даже под нагрузкой.

Помимо топового процессора, смартфон получит экран OLED диагональю 6,8 дюйма со встроенным сканером отпечатков пальцев и 16-Мп камерой под поверхностью дисплея. За питание будет отвечать аккумулятор емкостью 6000 мА•ч с поддержкой 165-вт зарядки. Камера же будет представлена датчиками изображения разрешением 50, 8 и 2 Мп.

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