Технически Motorola Edge 30 Fusion ничем не отличается от обычной версии, помимо расцветки.

Компания Motorola решила быть в тренде и первой из крупных производителей представила смартфон Edge 30 Fusion в оттенке Viva Magenta, который институт цвета Pantone назвал "цветом 2023 года".

Согласно пресс-релизу Motorola, эксперты Pantone ежегодно выбирают цвет, прогнозируя намечающиеся тренды. В 2023 году выбор пал на Viva Magenta, потому что это "смелый и бесстрашный, пульсирующий цвет", который "поощряет эксперименты и самовыражение без ограничений".

Технически Edge 30 Fusion ничем не отличается от обычной версии, то есть предлагает Snapdragon 888 Plus, 50-мегапиксельную основную камеру, 68-ваттную зарядку и 6,55-дюймовый дисплей OLED с частотой 144 Гц.

Видео дня

Единственное, что изменится, помимо расцветки, это комплектация. Смартфон будет продаваться в паре с беспроводными наушниками Moto Buds 600. Однако они окрашены в другой цвет – Winetasting – который был выбран Pantone в качестве дополнения к Viva Magenta.

Новинка Motorola в таком цвете, к сожалению, будет эксклюзивом для рынка США, но при этом компания вполне может выпустить свой новый флагман в таком же цвете. Цена – 800 долларов.

Институт Цвета Pantone: что известно

Pantone ежегодно, начиная с 2020 года, выбирает главный цвет года, прогнозируя намечающиеся тренды. Эксперты исследуют всевозможные аспекты общества: от фильмов и искусства до моды и туризма. Иногда на выбор цвета также могут повлиять новые технологии, материалы и текстуры.

Как сообщал УНИАН, для 202г года Pantone выбрала сиреневый оттенок 17-3938 Very Peri, а для 2021 года – сразу два: желтый 13-0647 Illuminating и серый 17-5104 Ultimate Gray.

Вас также могут заинтересовать новости: