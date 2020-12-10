Сочетание этих цветов вдохновляет и вселяет надежду, уверяют специалисты.

Американский Институт цвета Pantone представил сразу два цвета 2021 года. Ими станут глубокий серый и яркий желтый.

Читайте такжеОксфордский словарь не смог определить слово года 2020Об этом сообщается на сайте Института.

Как сообщают в Институте цвета, Pantone 17-5104 Ultimate Grey и Pantone 13-0647 лучше всего выражают настроение цвета Pantone на будущий год. Они показывают, как различные элементы объединяются, чтобы поддерживать друг друга.

"Практичный и твердый, но в то же время согревающий и оптимистичный, союз - это сила и позитив. Это история цветов, которые охватывают глубокие чувства задумчивости с обещанием чего-то солнечного и дружелюбного", - говорится в сообщении.

Сочетание этих цветов вдохновляет и вселяет надежду, уверяют специалисты.

"Мы должны чувствовать, что все станет ярче - это важно для человеческого духа. По мере того как люди ищут способы укрепить себя энергией, ясностью и надеждой преодолеть продолжающуюся неуверенность, энергичные и вдохновляющие оттенки удовлетворяют наше стремление к жизненной силе", - подчеркнули в Институте цвета.

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Автор: Людмила Жерновская