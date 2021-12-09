Их можно загрузить из магазина компании.

Microsoft выпустила в своём магазине приложений коллекцию обоев для Windows 10 и 11 с главным оттенком нового года – его выбрали специалисты института Pantone.

Впервые за 22-летнюю историю организация создала цвет самостоятельно, а не выбрала из уже имеющейся цветовой палитры. Его назвали 17-3938 Very Peri.

Оттенок отражает происходящее в глобальной культуре и выражает то, на что люди пытаются получить ответ: синий отсылает к свету от экранов гаджетов, а тона красного и фиолетового – энергию и изменения после периода изоляции и неопределенности.

Подборка от Microsoft сделана на основе стандартных обоев из Windows 11. Всего доступно четыре изображения – скачать их можно из Microsoft Store.

После загрузки обоев, нужно перейти в "Настройки" ➝ "Персонализация" ➝ "Темы", а затем выбрать понравившийся вариант.

Ранее УНИАН уже сообщал, что свежее обновление Windows 11 принесло более гибкую настройку "Пуск" и ряд других улучшений. А ещё вернули часы и дату на дополнительные мониторы.

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Автор: Денис Пономаренко