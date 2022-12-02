В Институте цвета заявили, что Viva Magenta активизирует дух и помогает развить внутреннюю силу.

Институт цвета Pantone выбрал цвет 2023 года. Им стал - 18-1750 Viva Magenta.

Pantone показал главный цвет года в Instagram. Отмечается, что Viva Magenta происходит от красного цвета кошенили. Это один из самых ценных красителей из семейства природных красителей, а также является одним из самых сильных и ярких красителей в мире.

"Нюансированный малиново-красный тон, который представляет баланс между теплым и прохладным, PANTONE 18-1750 Viva Magenta также является гибридным цветом, который комфортно сочетает физическое и виртуальное, напоминая наш многомерный мир. Настойчив, но не агрессивен, это карминово-красный цвет, который не доминирует смело, а вместо этого использует подход "кулак в бархатной перчатке", - говорится в сообщении.

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Институт Цвета Pantone: что известно

Pantone ежегодно выбирает главный цвет года, начиная от 2000. Каждый год эксперты по цвету Pantone ищут в мире новые цвета. Они исследуют индустрию развлечений, производство фильмов,коллекции искусства и новых художников, мода, все сферы дизайна, популярные туристические направления и многое другое. Иногда на выбор цвета также могут повлиять новые технологии, материалы и текстуры.

Как известно, главным цветом 2022 года был выбран оттенок сиреневого с интересным названием Very Peri.

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