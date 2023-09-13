В продажу новинка поступит 15 сентября.

Компания OPPO объявила о скором выпуске нового смартфона под названием A2 Pro. Устройство будет официально представлено 15 сентября, а пока вендор рассказал о ключевых фишках новинки.

Помимо дизайна, позаимствованного у флагманских моделей OPPO, A2 Pro сможет похвастаться высокой "живучестью" батареи – производитель заверяет, что батарея рассчитана на сохранение более 80% своей емкости даже после 4 лет использования.

Однако если батарея окажется недостаточно "выносливой", производитель предложит бесплатную замену. Примечательно, что через 4 года, в 2027, в силу вступают новые правила ЕС, которые обяжут производителей смартфонов и другой техники вернуть съемные батареи.

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Основные характеристики OPPO A2 Pro

6,7-дюймовый OLED-дисплей, 2412 x 1080, FHD+, 120 Гц;

работает смартфон на чипе MediaTek Dimensity 7050 – он слегка опережает Snapdragon 778G по мощности;

конфигурации памяти: 8 ГБ + 256 ГБ, 12 ГБ + 256 ГБ и 12 ГБ + 512 ГБ;

8-мегапиксельная селфи-камера и блок с двумя модулями на 64+2 Мп;

аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой быстрой 67-ваттной зарядки.

Полноценная презентация OPPO A2 Pro состоится в эту пятницу – тогда же станут известны прочие характеристики и розничная цена смартфона.

Ранее в этом году Oppo представила Find X6 и X6 Pro – "самые совершенные флагманы" компании. Главная фишка в камере-перископе с рекордно крупным сенсором IMX890, который выдает портреты уровня фотоаппаратов. Продвинутые фотовозможности сочетаются с самой топовой на данный момент начинкой.

УНИАН в свою очередь рассказывал, как понять, что пора менять батарею смартфона. Батарея – это единственный компонент наших смартфонов, который подвержен износу и рано или поздно требует замены в процессе эксплуатации. Но когда именно – вопрос другой.

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