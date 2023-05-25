У всех 120-герцовые AMOLED-экраны, но разные характеристики.

Бренд Oppo представил на китайском рынке линейку смартфонов Reno 10. В нее вошли три смартфона. У всех 120-герцовые AMOLED-экраны, но разные характеристики.

Самой интересной получилась версия Oppo Reno 10+, которая стала тончайшей моделью, оснащенной перископным модулем. Толщина устройства составляет 8,28 мм, а вес – 194 грамма.

Смартфон получил 6.74-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц и поддержкой Dolby Vision, процессор Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1, 16+512 ГБ памяти и аккумулятор емкостью 4700 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 100 Вт. Разрешение селфи-камеры составляет 32 Мп, а тыльная камера состоит из трех модулей:

Видео дня

главный датчик Sony IMX890 на 50 Мп;

широугольный объектив Sony IMX709 на 8 Мп (f/2.2);

телеобъектив на 64 Мп (1/2 дюйма, F/2.5, OIS), обеспечивающая трехкратный оптический зум и до 120-кратный зум.

Oppo Reno 10 Pro+ оснащен процессором обработки изображений MariSilicon X NP, сканером отпечатка пальца, расположенным под экраном, и стереодинамиками. В Китае за него просят 3899 юаней (~20 000 грн).

Уровнем ниже идет Oppo Reno 10 Pro, который отличается процессором MediaTek Dimensity 8200, батареей на 4600 мАч и телеобъективом на 32 Мп. Его стоимость начинается от 3499 юаней (~18 200 грн).

Самым доступным в линейке стал обычный Oppo Reno 10 на Qualcomm Snapdragon 778G, с датчиком основной камеры Omnivision OV64B на 64 Мп (f/1.8) и быстрой зарядкой 80 Вт. Он предлагается по цене от 2499 юаней (~13 000 грн)

Ранее в этом году Oppo представила Find X6 и Find X6 Pro – "самые совершенные флагманы" компании. Главная фишка в камере-перископе с рекордно крупным сенсором IMX890, который делает портреты уровня фотоаппаратов. А модель Pro еще и предлагает экран с рекордной пиковой яркостью – 2500 нит.

Вас также могут заинтересовать новости: