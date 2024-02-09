Устройство могут официально представить на выставке MWC 2024 в конце февраля.

Lenovo продолжает удивлять необычными и инновационными ноутбуками. В январе компания показала девайс, способный переключаться между Windows и Android, а теперь появилась информация о том, что Lenovo готовится представить еще более уникальный продукт.

Изображение нового устройства с двумя экранами опубликовал ресурс Windows Report. Он отличается от прочих тем, что имеет прозрачную панель и обычный экран. Примечательно, что последний не является самостоятельным экраном, а выполняет функции сенсорной клавиатуры и тачпада.

Предполагается, что устройство будет относиться к серии ThinkBook, а наличие клавиатуры с цифровым блоком указывает на то, что диагональ дисплея составит 15 или 16 дюймов. В качестве операционной системы выступит Windows 11.

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Характеристики такого ноутбука пока остаются в тайне, но Windows Report уточняет, что публичный показ новинки, скорее всего, состоится на выставке MWC 2024 в Барселоне уже в конце текущего месяца.

Вместе с тем Lenovo разрабатывает уникальный ноутбук с дисплеем, который может разворачиваться. Экран такого девайса может увеличиваться почти в два раза, сохраняя при этом свои габариты в сложенном состоянии.

Как сообщал УНИАН, бренд Samsung в рамках CES 2024 продемонстрировал прозрачный microLED-дисплей будто из фильмов про будущее. В результате получается практически голограмма – сверхвысокого качества.

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