Согласно тестам, RTX 4060 в 1,2 раза быстрее RTX 3060 и в 1,6 раза быстрее, чем RTX 2060.

Самая доступная видеокарта нового поколения – GeForce RTX 4060 – выйдет раньше, чем изначально обещала Nvidia. Теперь ожидается, что видеокарта появится на рынке к концу июня.

Об этом сообщает авторитетный портал Videocardz, который имеет богатый опыт утечек. Журналисты опубликовали документ Nvidia, указывающий на смену даты запуска с конца июля на 29 июня.

Уже официально подтверждено, что розничная стоимость GeForce RTX 4060 составит 299 долларов, что делает ее самой доступной видеокартой нового поколения и дешевле, чем ее предшественница, RTX 3060, стартовая РРЦ которой составляла $329.

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GeForce RTX 4060 позиционируются как оптимальное решения для гейминга в 1080p. Карта поддерживает технологию сглаживания DLSS 3 и оснащена 8 ГБ памяти со 128-разрядной шиной. Ее частота составляет 2,46 ГГц, а TDP всего 110 Вт. Согласно тестам, RTX 4060 в 1,2 раза быстрее RTX 3060 и в 1,6 раза быстрее, чем RTX 2060.

А уже в июле Nvidia должна выпустить RTX 4060 Ti на 16 гигабайт. Напомним, в прошлом месяце вышла версия 4060 Ti на 8 Гбайт, которая не вызвала особого энтузиазма как среди пользователей, так и журналистов. Не в последнюю очередь из-за своего завышенного ценника.

Из чего собрать бюджетный игровой ПК в 2023 году

Согласно подробному отчету, доступному на сайте Steam, на сегодняшний день самой распространенной видеокартой по-прежнему остается GeForce GTX 1650. В то же время все больше геймеров переходят на Windows 11.

В разделе, посвященному процессору, доминируют 6-ядерные модели от Intel с частотой 2,3-2,69 ГГц. Что касается оперативной памяти, то золотой серединой считается 16 ГБ ОЗУ. Подключается такая система чаще всего к монитору с разрешением 1920x1080 пикселей.

Если вы в поисках недорогого игрового монитора, Xiaomi недавно выпустила один из лучших игровых мониторов по соотношению "цена-качество". Это 27-дюймовое решение с экраном 2K и частотой 165 Гц, а стоит дешевле 200 долларов.

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