Компания Google опубликовала итоговый рейтинг поисковых запросов украинских пользователей за 2023 год.
В 2023 году украинские пользователи искали ответы на вопросы, что такое гепатит А, Хамас и РЭБ, интересовались новым министром обороны Украины Рустемом Умеровым, смертью главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина и многими другими запросами, свидетельствует рейтинг Google.
Среди определяющих моментов года первую позицию занял запрос "Карта воздушных тревог", а второе место – "график отключения света". Также популярными в определяющих моментах года были:
- Пригожин;
- ChatGPT;
- "Оппенгеймер";
- Deep state;
- Израиль;
- Соледар;
- Каховская ГЭС;
- "Евровидение-2023".
Наибольший прирост интереса украинцев среди поисковых запросов в категории "Персона" за год получил новый министр обороны Украины Рустем Умеров. Украинцы также интересовались такими людьми, как Спартак Суббота, Александр Усик и Кирилл Буданов. Самые популярные персоны года:
- Рустем Умеров;
- Спартак Суббота;
- Алексей Арестович;
- Александр Усик;
- Владимир Путин;
- Михаил Мудрик;
- Кирилл Буданов;
- Дмитрий Линартович;
- Ирина Фарион;
- Гарик Бирча.
Среди тех, кто погиб в этом году, украинцев больше всего интересовали:
- Евгений Пригожин;
- Нина Матвиенко;
- Денис Монастырский;
- Владлен Татарский;
- Валентин Юдашкин;
- Мэтью Перри;
- Тото Кутуньо;
- Сергей Сивохо;
- Вахтанг Кикабидзе;
- Тина Тернер.
Также в 2023 году украинские пользователи искали, что такое гепатит А, Хамас и РЭБ. Одновременно граждане пытались выяснить значение слов "Редан", "Макеба" и "ИПСО".
В категории "Покупка года" украинцы больше всего интересовались, где купить калий йодид. Также среди наиболее популярных запросов относительно покупок лидерами прошлого года стал генератор, онлайн билеты на "Укрзализныцю", новая модель iPhone и повербанк.
В категории "Фильмы" в 2023 году украинцев больше всего заинтересовала новая картина Кристофера Нолана "Оппенгеймер", рассказывающая об истории создания атомной бомбы под руководством Роберта Оппенгеймера. Также в первой десятке – "Аватар 2: Путь воды", украинская анимация "Мавка", самый кассовый фильм года в мире "Барби" и трагикомедия украинского режиссера Антонио Лукича "Люксембург, Люксембург".
Среди телевизионных сериалов лидером стал сериал "Уэнздей". Кроме того, украинцы в этом году искали новые сезоны сериалов "Хороший доктор", "Домик на счастье" и "Ведьмак", а также турецкие драматические сериалы "Кровавые цветы" и "Зимородок".
Самые популярные запросы украинцев в Google в 2022 году
Согласно рейтингу Google, в 2022 году украинские пользователи искали ответы на вопросы о том, что такое swift и паляница, интересовались советником ОПУ Алексеем Арестовичем и смертью российского политика Владимира Жириновского.
Поисковым запросом года, который показал наибольший рост, стала "Карта воздушных тревог". За ним – " Новости Украины" и "єДопомога".
Наибольший прирост интереса среди поисковых запросов в категории "Персона" за год получил советник главы ОПУ Алексей Арестович. Тогда также интересовались городской легендой "Призраком Киева" и политиками.
Среди товаров украинцев интересовали прежде всего дефицитные товары и такие, которые помогут пережить блэкаут и войну – генератор, соль, бронежилет, марка "русский корабль", свечи, повербанк, инвертор 12В-220В, книги "єДопомога", калий йодид, Starlink.