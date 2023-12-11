Наибольший прирост интереса украинцев в категории "Персона" получил новый министр обороны Украины Рустем Умеров.

Компания Google опубликовала итоговый рейтинг поисковых запросов украинских пользователей за 2023 год.

В 2023 году украинские пользователи искали ответы на вопросы, что такое гепатит А, Хамас и РЭБ, интересовались новым министром обороны Украины Рустемом Умеровым, смертью главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина и многими другими запросами, свидетельствует рейтинг Google.

Среди определяющих моментов года первую позицию занял запрос "Карта воздушных тревог", а второе место – "график отключения света". Также популярными в определяющих моментах года были:

Видео дня

Пригожин;

ChatGPT;

"Оппенгеймер";

Deep state;

Израиль;

Соледар;

Каховская ГЭС;

"Евровидение-2023".

Наибольший прирост интереса украинцев среди поисковых запросов в категории "Персона" за год получил новый министр обороны Украины Рустем Умеров. Украинцы также интересовались такими людьми, как Спартак Суббота, Александр Усик и Кирилл Буданов. Самые популярные персоны года:

Рустем Умеров;

Спартак Суббота;

Алексей Арестович;

Александр Усик;

Владимир Путин;

Михаил Мудрик;

Кирилл Буданов;

Дмитрий Линартович;

Ирина Фарион;

Гарик Бирча.

Среди тех, кто погиб в этом году, украинцев больше всего интересовали:

Евгений Пригожин;

Нина Матвиенко;

Денис Монастырский;

Владлен Татарский;

Валентин Юдашкин;

Мэтью Перри;

Тото Кутуньо;

Сергей Сивохо;

Вахтанг Кикабидзе;

Тина Тернер.

Также в 2023 году украинские пользователи искали, что такое гепатит А, Хамас и РЭБ. Одновременно граждане пытались выяснить значение слов "Редан", "Макеба" и "ИПСО".

В категории "Покупка года" украинцы больше всего интересовались, где купить калий йодид. Также среди наиболее популярных запросов относительно покупок лидерами прошлого года стал генератор, онлайн билеты на "Укрзализныцю", новая модель iPhone и повербанк.

В категории "Фильмы" в 2023 году украинцев больше всего заинтересовала новая картина Кристофера Нолана "Оппенгеймер", рассказывающая об истории создания атомной бомбы под руководством Роберта Оппенгеймера. Также в первой десятке – "Аватар 2: Путь воды", украинская анимация "Мавка", самый кассовый фильм года в мире "Барби" и трагикомедия украинского режиссера Антонио Лукича "Люксембург, Люксембург".

Среди телевизионных сериалов лидером стал сериал "Уэнздей". Кроме того, украинцы в этом году искали новые сезоны сериалов "Хороший доктор", "Домик на счастье" и "Ведьмак", а также турецкие драматические сериалы "Кровавые цветы" и "Зимородок".

Самые популярные запросы украинцев в Google в 2022 году

Согласно рейтингу Google, в 2022 году украинские пользователи искали ответы на вопросы о том, что такое swift и паляница, интересовались советником ОПУ Алексеем Арестовичем и смертью российского политика Владимира Жириновского.

Поисковым запросом года, который показал наибольший рост, стала "Карта воздушных тревог". За ним – " Новости Украины" и "єДопомога".

Наибольший прирост интереса среди поисковых запросов в категории "Персона" за год получил советник главы ОПУ Алексей Арестович. Тогда также интересовались городской легендой "Призраком Киева" и политиками.

Среди товаров украинцев интересовали прежде всего дефицитные товары и такие, которые помогут пережить блэкаут и войну – генератор, соль, бронежилет, марка "русский корабль", свечи, повербанк, инвертор 12В-220В, книги "єДопомога", калий йодид, Starlink.

Вас также могут заинтересовать новости: