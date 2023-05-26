Характеристики от китайских версий не отличаются, а вот цены оказались выше почти в два раза.

Новенький камерофон Xiaomi 13 Ultra от китайского вендора успешно продается у себя на родине с апреля. За пределами Китая аппарат пока не предлагается, но скоро это изменится – международный запуск не за горами.

По данным источника, характеристики глобального Xiaomi 13 Ultra от китайских версий не отличаются, но стоить смартфон будет чуть ли не в два раза дороже.

Так, в Европе Xiaomi 13 Ultra будет представлен в единственной версии на 12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти в черном и зеленом вариантах корпуса. Цена составит 1499 евро или почти 60 000 в гривнах. В Китае за версию 12/256 ГБ просят 5999 юаней (около 32 000 грн).

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С такими ценами Xiaomi 13 Ultra рискует оказаться чуть ли не самым дорогим флагманом 2023 года на глобальном рынке, если не брать в расчет складные модели. Стоит отметить, что пока компания не назвала официальную дату выхода смартфона.

Xiaomi 13 Ultra –"убийца" флагманов Apple и Samsung

На фоне конкурентов аппарат Xiaomi выделяется "горбатым" корпусом с покрытием из экокожи и набором камер: сразу четыре сенсора по 50 Мп каждый с "самой продвинутой" оптикой от Leica. Еще устройство является рекордсменом по яркости экрана – пиковое значение составляет 2600 нит.

Среди основных характеристик – 6,73-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц, процессор Snapdragon 8 Gen 2, батарея на 5000 мАч с зарядкой 90 Вт по проводу и 50 Вт беспроводной, а ОС представлена Android 13 с оболочкой MIUI 14.

За 115 долларов к смартфону также можно докупить специальный аксессуар, который позволяет за считанные секунды превратить смартфон в цифровую камеру.

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