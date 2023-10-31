Сам мультимиллиардер Tesla и SpaceX купил платформу Twitter по цене в 44 миллиарда долларов.

Социальная сеть X (бывший Twitter) американского бизнесмена Илона Маска, которую он купил прошлой осенью, в настоящее время оценивается примерно в 19 миллиардов долларов, что составляет менее половины суммы, которую он заплатил за покупку. Об этом сообщает издание The Independent.

Согласно внутренним документам, новая оценка показала, что за последние 12 месяцев стоимость компании снизилась на 56 процентов. При этом в прошлом году мультимиллиардер Tesla и SpaceX купил платформу Twitter по цене в 44 миллиарда долларов или около 54 долларов за акцию.

В марте Маск сообщил своим сотрудникам в электронном письме, что они получат вознаграждения за акции, основанные на оценке фирмы в 20 миллиардов долларов. Впрочем, после предоставления сотрудникам акции стало известно, что сейчас компания стоит около 19 миллиардов долларов.

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Маск и купленная им соцсеть Х (ранее Twitter) - последние новости

В начале октября после нападения ХАМАС на Израиль социальная сеть X была заполнена жуткими изображениями, политически мотивированной ложью и террористической пропагандой, которые, по мнению властей в Европе, нарушают как политику соцсети, так и законы Европейского Союза.

Позже Илон Маск размышлял о возможности выхода Х с европейского рынка путем блокировки сервиса для посетителей из Европейского Союза. Тогда сообщалось, что Маск "все больше разочаровывается" необходимостью соблюдать закон ЕС о цифровых услугах.

28 октября стало известно, что Илон Маск собирается превратить соцсеть Х в сайт знакомств и цифровой банк. Однако каким образом X превратится в дейтинговое приложение (dating app), Маск не конкретизировал.

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