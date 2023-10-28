Каким образом X превратится в дейтинговое приложение, Маск не конкретизировал.

Известный бизнесмен Илон Маск собирается трансформировать соцсеть Х (ранее Twitter), которую он приобрел в прошлом году, в сайт знакомств и цифровой банк. Об этом сообщает портал Business Insider со ссылкой на недавно прошедшее собрание компании Х.

По сообщению Business Insider, в четверг, 26 октября, прошла видеоконференция с участием Маска и генерального директора X Линды Яккарино, на которой бизнесмен заявил о будущих планах по трансформации социальной сети. Однако каким образом X превратится в дейтинговое приложение (dating app), Маск не конкретизировал.

Маск и купленная ним соцсеть Х (ранее Twitter) - детали

Социальная сеть Х (бывший Twitter) американского миллиардера Илона Маска становится платной, но пока только в двух странах мира.

Видео дня

В последние недели Илон Маск раздумывал о возможности выхода соцсети Х/Twitter с европейского рынка путем блокировки сервиса для посетителей из ЕС. Об этом писало издание Business Insider со ссылкой на источники.

Ранее также стало известно, что соцсеть Илона Маска X теперь просит денег просто за публикацию постов. Всего 1 доллар в год и пока только в двух странах мира. Это мера для защиты от спама и другой активности ботов.

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